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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ya-Sin Aja 59
Ya-Sin
59
36:59
وامتازوا اليوم ايها المجرمون ٥٩
وَٱمْتَـٰزُوا۟ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٥٩
وَٱمۡتَٰزُواْ
ﱞ
ٱلۡيَوۡمَ
ﱟ
أَيُّهَا
ﱠ
ٱلۡمُجۡرِمُونَ
ﱡ
٥٩
ﱢ
E tash, ju kriminelë, ndahuni!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.