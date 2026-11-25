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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ya-Sin Aja 56
Ya-Sin
56
36:56
هم وازواجهم في ظلال على الارايك متكيون ٥٦
هُمْ وَأَزْوَٰجُهُمْ فِى ظِلَـٰلٍ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔونَ ٥٦
هُمۡ
ﱉ
وَأَزۡوَٰجُهُمۡ
ﱊ
فِي
ﱋ
ظِلَٰلٍ
ﱌ
عَلَى
ﱍ
ٱلۡأَرَآئِكِ
ﱎ
مُتَّكِـُٔونَ
ﱏ
٥٦
ﱐ
Ata dhe shoqet e tyre janë nën hijet të mbështetur në kolltukë.
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Tafsir Fathul Majid
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