Существует несколько хадисов, в которых сообщается о том, что обитатели могил после первого дуновения в Рог впадут в короткий сон. Когда же они будут воскрешены и признаются в собственном несчастье, ангелы скажут им: «Это было обещано вам Аллахом, и об этом вас предупреждали посланники. Сегодня вы воочию убедились в правдивости их слов». Аллах не случайно нарек Себя в этом аяте Милостивым. Дело в том, что в этот великий день люди увидят такие проявления божественной милости, которые даже не приходили им в голову. Всевышний сказал: «В тот день власть будет истинной и будет принадлежать Милостивому» (25:26); «В тот день они последуют за глашатаем, и им не удастся уклониться от этого. Их голоса перед Милостивым будут смиренны, и ты услышишь только тихие звуки» (20:108). Существуют и другие священные тексты о Дне воскресения, в которых упоминается это прекрасное имя Аллаха.