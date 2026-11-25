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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ya-Sin Aja 47
Ya-Sin
47
36:47
واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين ٤٧
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُۥٓ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٤٧
وَإِذَا
ﱺ
قِيلَ
ﱻ
لَهُمۡ
ﱼ
أَنفِقُواْ
ﱽ
مِمَّا
ﱾ
رَزَقَكُمُ
ﱿ
ٱللَّهُ
ﲀ
قَالَ
ﲁ
ٱلَّذِينَ
ﲂ
كَفَرُواْ
ﲃ
لِلَّذِينَ
ﲄ
ءَامَنُوٓاْ
ﲅ
أَنُطۡعِمُ
ﲆ
مَن
ﲇ
لَّوۡ
ﲈ
يَشَآءُ
ﲉ
ٱللَّهُ
ﲊ
أَطۡعَمَهُۥٓ
ﲋ
إِنۡ
ﲌ
أَنتُمۡ
ﲍ
إِلَّا
ﲎ
فِي
ﲏ
ضَلَٰلٖ
ﲐ
مُّبِينٖ
ﲑ
٤٧
ﲒ
Dhe kur u thuhej: “Jepni nga ajo që All-llahu u begatoi, ata që nuk besuan, besimtarëve u thanë: “A ta ushqejmë atë që sikur të donte All-llahu do ta ushqente? Ju nuk jeni tjetër vetëm se të humbur qartë!”.
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