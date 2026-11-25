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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ya-Sin Aja 46
Ya-Sin
46
36:46
وما تاتيهم من اية من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين ٤٦
وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍۢ مِّنْ ءَايَـٰتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا۟ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ٤٦
وَمَا
ﱮ
تَأۡتِيهِم
ﱯ
مِّنۡ
ﱰ
ءَايَةٖ
ﱱ
مِّنۡ
ﱲ
ءَايَٰتِ
ﱳ
رَبِّهِمۡ
ﱴ
إِلَّا
ﱵ
كَانُواْ
ﱶ
عَنۡهَا
ﱷ
مُعۡرِضِينَ
ﱸ
٤٦
ﱹ
Nuk ka asnjë argument që u erdhi atyre nga argumentet e Zotit, e që ata nuk ia kthyen shpinën.
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Tafsir Fathul Majid
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