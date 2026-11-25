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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ya-Sin Aja 41
Ya-Sin
41
36:41
واية لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ٤١
وَءَايَةٌۭ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ٤١
وَءَايَةٞ
ﱁ
لَّهُمۡ
ﱂ
أَنَّا
ﱃ
حَمَلۡنَا
ﱄ
ذُرِّيَّتَهُمۡ
ﱅ
فِي
ﱆ
ٱلۡفُلۡكِ
ﱇ
ٱلۡمَشۡحُونِ
ﱈ
٤١
ﱉ
Argument për ta është edhe ajo se Ne pasardhësit e tyre (të Ademit) i vartëm në anije të mbushur përplot.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.