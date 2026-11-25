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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ya-Sin Aja 40
Ya-Sin
40
36:40
لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ٤٠
لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّۭ فِى فَلَكٍۢ يَسْبَحُونَ ٤٠
لَا
ﳃ
ٱلشَّمۡسُ
ﳄ
يَنۢبَغِي
ﳅ
لَهَآ
ﳆ
أَن
ﳇ
تُدۡرِكَ
ﳈ
ٱلۡقَمَرَ
ﳉ
وَلَا
ﳊ
ٱلَّيۡلُ
ﳋ
سَابِقُ
ﳌ
ٱلنَّهَارِۚ
ﳍﳎ
وَكُلّٞ
ﳏ
فِي
ﳐ
فَلَكٖ
ﳑ
يَسۡبَحُونَ
ﳒ
٤٠
ﳓ
As dielli nuk mund ta arrijë hënën, e as nata para ditës po secili noton në një galaksion.
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Tafsir Fathul Majid
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