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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ya-Sin Aja 37
Ya-Sin
37
36:37
واية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون ٣٧
وَءَايَةٌۭ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ٣٧
وَءَايَةٞ
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لَّهُمُ
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ٱلَّيۡلُ
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نَسۡلَخُ
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مِنۡهُ
ﲫ
ٱلنَّهَارَ
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فَإِذَا
ﲭ
هُم
ﲮ
مُّظۡلِمُونَ
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٣٧
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Për ata është argument edhe nata, prej të cilës largojmë ditën, kurse ata mbesin në terr.
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