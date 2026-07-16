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Taha
67
20:67
فاوجس في نفسه خيفة موسى ٦٧
فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِۦ خِيفَةًۭ مُّوسَىٰ ٦٧
فَأَوۡجَسَ
فِي
نَفۡسِهِۦ
خِيفَةٗ
مُّوسَىٰ
٦٧
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
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Kiraat
Hadith
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى (٦٧)
] موساش -
صلی الله علیه وسلم
- كاتێك كه ئهو شتهی بینی له نهفسی خۆیدا ترسا ترسێكی سروشتی ئهوهی له سروشتی مرۆڤدا ههیه لهوهى كه خهڵكى بهو جادووه ههڵبخهڵهتێن.