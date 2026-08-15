Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tefsir: Taha 20:131
Taha
131
20:131
ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى ١٣١
وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًۭا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌۭ وَأَبْقَىٰ ١٣١
وَلَا
تَمُدَّنَّ
عَيۡنَيۡكَ
إِلَىٰ
مَا
مَتَّعۡنَا
بِهِۦٓ
أَزۡوَٰجٗا
مِّنۡهُمۡ
زَهۡرَةَ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ٱلدُّنۡيَا
لِنَفۡتِنَهُمۡ
فِيهِۚ
وَرِزۡقُ
رَبِّكَ
خَيۡرٞ
وَأَبۡقَىٰ
١٣١
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ
] تۆ چاو مهبڕه ئهو كهسانهی كه ژیانی دونیامان پێ بهخشیون له ڕازاوهیی ژیانی دونیا له خێزان و جوانی و ماڵ و منداڵ و دهسهڵات ئهمه ههمووی تاقیكردنهوهی خوای گهورهیه بۆ ئهوان بههۆی ئهوانهوه تاقیان ئهكهینهوهو پاشان نامێنێت و لهناو دهچێت [
وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (١٣١)
] بهڵام ئهو ڕزقهی كه خوای گهوره له بهههشتدا پێت ئهبهخشێت و پاداشتت ئهداتهوه ئهوه باشترهو زیاتریش ئهمێنێتهوهو بۆ ههمیشهییه.