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Tefsir: Sad 38:50
Sad
50
38:50
جنات عدن مفتحة لهم الابواب ٥٠
جَنَّـٰتِ عَدْنٍۢ مُّفَتَّحَةًۭ لَّهُمُ ٱلْأَبْوَٰبُ ٥٠
جَنَّٰتِ
عَدۡنٖ
مُّفَتَّحَةٗ
لَّهُمُ
ٱلۡأَبۡوَٰبُ
٥٠
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Shtresat
Mësimet
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Hadith
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
جَنَّاتِ عَدْنٍ
] بهههشتێكه كه شوێنی مانهوهیه [
مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ (٥٠)
] دهرگاكانیان بۆ ئهكرێتهوه تا بهڕێزهوه بچنه ژوورهوه