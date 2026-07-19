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45
38:45
واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار ٤٥
وَٱذْكُرْ عِبَـٰدَنَآ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ أُو۟لِى ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَـٰرِ ٤٥
وَٱذۡكُرۡ
عِبَٰدَنَآ
إِبۡرَٰهِيمَ
وَإِسۡحَٰقَ
وَيَعۡقُوبَ
أُوْلِي
ٱلۡأَيۡدِي
وَٱلۡأَبۡصَٰرِ
٤٥
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العربية
السعدي Al-Sa'di
يقول تعالى:
{ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا }
الذين أخلصوا لنا العبادة ذكرا حسنا،
{ إِبْرَاهِيمَ }
الخليل
{ و }
ابنه
{ إِسْحَاقَ وَ }
ابن ابنه
{ يَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي }
أي: القوة على عبادة اللّه تعالى
{ وَالْأَبْصَارَ }
أي: البصيرة في دين اللّه. فوصفهم بالعلم النافع، والعمل الصالح الكثير.