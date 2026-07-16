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32
38:32
فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ٣٢
فَقَالَ إِنِّىٓ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّى حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ٣٢
فَقَالَ
إِنِّيٓ
أَحۡبَبۡتُ
حُبَّ
ٱلۡخَيۡرِ
عَن
ذِكۡرِ
رَبِّي
حَتَّىٰ
تَوَارَتۡ
بِٱلۡحِجَابِ
٣٢
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العربية
السعدي Al-Sa'di
فقال ندما على ما مضى منه، وتقربا إلى اللّه بما ألهاه عن ذكره،
وتقديما لحب اللّه على حب غيره:
{ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ }
وضمن
{ أحببت }
معنى
{ آثرت }
أي: آثرت حب الخير، الذي هو المال عموما، وفي هذا الموضع المراد الخيل
{ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ }
.