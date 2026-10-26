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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Sad Aja 11
Sad
11
38:11
جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب ١١
جُندٌۭ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌۭ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ١١
جُندٞ
ﲮ
مَّا
ﲯ
هُنَالِكَ
ﲰ
مَهۡزُومٞ
ﲱ
مِّنَ
ﲲ
ٱلۡأَحۡزَابِ
ﲳ
١١
ﲴ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.