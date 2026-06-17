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Muhammad
8
47:8
والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ٨
وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَتَعْسًۭا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ٨
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العربية
السعدي Al-Sa'di
وأما الذين كفروا بربهم، ونصروا الباطل، فإنهم في تعس،
أي:
انتكاس من أمرهم وخذلان.
{ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ }
أي: أبطل أعمالهم التي يكيدون بها الحق، فرجع كيدهم في نحورهم، وبطلت أعمالهم التي يزعمون أنهم يريدون بها وجه الله.