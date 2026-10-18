Джибрил напомнил Пророку о том, что Аллах является Господом небес и земли для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что Его знание объемлет все сущее и что забывчивость чужда Ему. Он сотворил небеса и землю, установил на них совершенный и удивительный порядок. Он не предал эти творения забвению, не сотворил их понапрасну и не сделал их бесполезными. И одно только это является убедительным доказательством того, что Его знание объемлет все сущее. И поэтому Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, не стоило беспокоиться понапрасну, тогда как он мог использовать это время для совершения того, что принесет ему пользу, т.е. поклоняться одному Аллаху, у Которого нет сотоварищей. Вот почему далее ангел повелел ему терпеливо и усердно поклоняться Аллаху и делать все возможное для того, чтобы это поклонение было совершенным. И если человек заботится о поклонении Аллаху, то это помогает ему отвлечься от всего постороннего, что может занимать его мысли и привлекать его внимание. Поэтому Всевышний Аллах сказал: «Не заглядывайся на то, чем Мы наделили некоторых из них (неверующих), чтобы подвергнуть их этим искушению. Это - блеск земной жизни, а удел твоего Господа лучше и долговечнее. Вели своей семье совершать намаз и сам терпеливо совершай его. Мы не просим у тебя удела, ведь Мы Сами наделяем тебя уделом. А добрый исход - за богобоязненностью» (20:131–132). Кто знает творение, которое носит имя Аллах? Кто знает творение, которое может быть похоже на Аллаха? Здравый разум подсказывает, что ответы на эти вопросы должны быть отрицательными, поскольку нет никого, кто походил бы на Аллаха. Он является Господом, тогда как все остальные являются зависящими от Него творениями. Он является Творцом, тогда как все остальные являются Его творениями. Он богат и ни в чем не нуждается, тогда как все остальные испытывают всестороннюю нужду в Его милости. Он обладает абсолютным совершенством, тогда как все остальные преисполнены недостатков и обладают совершенными качествами только в том случае, если их одарил ими Всевышний Аллах. Все это неопровержимо свидетельствует о том, что только Аллах заслуживает поклонения и что поклонение Ему является истиной, тогда как поклонение вымышленным богам тщетно и бесполезно. Вот почему Джибрил повелел истово поклоняться одному Аллаху и связал это с тем, что только Он обладает совершенством, величием и прекрасными именами.