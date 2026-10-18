Всевышний описал Райские сады, которые обещаны праведникам. Они не похожи на сады в мирской жизни, потому что это - сады вечности. Вошедшие в них праведники никогда не покинут их, не расстанутся с ними и не пожелают для себя чего-нибудь иного. А причина этого в том, что Райские сады безгранично велики и преисполнены радостей, удовольствий и наслаждений. Они обещаны правоверным Милостивым Аллахом, и Он нарек Себя этим эпитетом для того, чтобы подчеркнуть, что Райские сады являются милостью и добродетелью Аллаха по отношению к Его рабам. В них уготовано то, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа. Аллах назвал эти сады Своей милостью, когда сказал: «Те же, чьи лица побелеют, окажутся в милости Аллаха. Они пребудут там вечно» (3:107). Аллах связал Райские сады со Своей милостью также для того, чтобы подчеркнуть, что райские удовольствия будут продолжаться вечно. Они являются результатом Его милости и будут существовать столько, сколько существует она. Всевышний также поведал о том, что сады Эдема обещаны рабам, которые поклонялись Ему и вели себя так, как надлежит вести себя рабам. Они придерживались Его предписаний, и поклонение Ему стало неотъемлемой частью их жизни. Они не были похожи на тех рабов, которые не поклонялись Ему вообще. Эти рабы признавали Аллаха своим Господом, потому что Он сотворил их, одарял их пропитанием, вершил их судьбой, однако они не признавали Его своим Богом. Они не были рабами по своей воле, а были рабами по принуждению и не заслужили никакой похвалы. Всевышний также поведал о том, что Его почтенные рабы не видели Райских садов воочию. Таково одно из нескольких толкований этого откровения. Из него следует, что Аллах обещал Своим рабам Райские сады, которых они не видели и не лицезрели, и, несмотря на это, они уверовали в них, поверили обещанию Аллаха и устремились к ним. Они поступили так, хотя не видели Рая воочию. Но если бы они увидели его, то их желание и стремление попасть туда было бы еще более сильным. Из этого толкования также следует, что Всевышний Аллах похвалил Своих рабов за веру в сокровенное, потому что именно такая вера может принести человеку пользу. Согласно второму толкованию, это откровение следует перевести следующим образом: «Это будут сады Эдема, обещанные Милостивым Его рабам, которые не видели Его воочию». Это значит, что рабы Аллаха поклонялись Ему, несмотря на то, что не видели Его воочию. А если бы они увидели Его, то их поклонение было бы еще более усердным, их раскаяние - еще более великим, их любовь - еще более сильной, их желание - еще более истовым. Существует еще одно толкование, смысл которого заключается в том, что обещанные рабам Милостивого Райские сады невозможно описать, потому что их качества доподлинно известны только Аллаха. Таково описание Рая в общих чертах. Всевышний поведал о нем для того, чтобы пробудить в людях стремление попасть туда. И это откровение похоже на следующий аят: «Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали» (32:17). Все перечисленные толкования являются правильными по смыслу, однако заключительная часть обсуждаемого нами аята свидетельствует о том, что первое толкование является наиболее предпочтительным. Воистину, обещание Аллаха исполнится, потому что Он не нарушает Своих обещаний и говорит одну только правду.