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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Maryam Aja 6
Maryam
6
19:6
يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله رب رضيا ٦
يَرِثُنِى وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ۖ وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّۭا ٦
يَرِثُنِي
ﱬ
وَيَرِثُ
ﱭ
مِنۡ
ﱮ
ءَالِ
ﱯ
يَعۡقُوبَۖ
ﱰﱱ
وَٱجۡعَلۡهُ
ﱲ
رَبِّ
ﱳ
رَضِيّٗا
ﱴ
٦
ﱵ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.