Под предупреждением подразумевается оповещение о грядущем ужасном событии, описание этого события и предостережение от него. А самым важным событием, о котором должны знать рабы Аллаха, является день печали и сожаления. В этот день будет решена судьба творений. Аллах соберет первые и последние поколения людей на месте великого сбора, и каждому из них будет предъявлен счет за совершенные им деяния. Вот тогда всякий, кто уверовал в Аллаха и последовал путем Его посланников, обретет счастье и никогда больше не будет печалиться. А всякий, кто отказался уверовать в Аллаха и следовать путем Его посланников, станет несчастным и никогда больше не будет радоваться. Эти люди потеряют голову и лишатся своих семей. Они будут скорбеть и печалиться так, что их сердца начнут разрываться. Что может быть хуже, чем печаль человека, который лишился благоволения своего Господа и Райских садов и заслужил гнев Аллаха и вечные муки в Аду, который знает, что уже ничего нельзя изменить и нельзя вернуться в мирскую жизнь для того, чтобы совершить благие дела?!!