Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Maryam
28
19:28
يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا ٢٨
يَـٰٓأُخْتَ هَـٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍۢ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّۭا ٢٨
ﱡ
ﱢ
ﱣ
ﱤ
ﱥ
ﱦ
ﱧ
ﱨ
ﱩ
ﱪ
ﱫ
ﱬ
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
يَا أُخْتَ هَارُونَ
] ئهی خوشكی هارون واته: له عیبادهتدا تۆ خۆت ئهچواند به هارون پێغهمبهر- صلى الله عليه وسلم -، یاخود هارون پیاوچاكێك بووه له ناویاندا وتوویانه: ئهی وهكو ئهو پیاوچاكه، یاخود وتراوه: پیاو خراپێك بووه وتوویانه: ئهی خوشكی ئهو پیاوخراپه وهكو ئهو خراپهت كردووه [
مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ
] بهڕاستی تۆ باوكت پیاوێكی خراپ نهبووه [
وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (٢٨)
] وه دایكیشت داوێن پیس نهبووه ئیتر تۆ ئهم منداڵهت له كوێ هێنا.