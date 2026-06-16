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Maryam
27
19:27
فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جيت شييا فريا ٢٧
فَأَتَتْ بِهِۦ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ ۖ قَالُوا۟ يَـٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًۭٔا فَرِيًّۭا ٢٧
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ﱝ
ﱞ
ﱟ
ﱠ
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
فأتت مريم قومها تحمل مولودها من المكان البعيد،
فلما رأوها كذلك قالوا لها:
يا مريم لقد جئت أمرًا عظيمًا مفترى.