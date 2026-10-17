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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Maryam Aja 2
Maryam
2
19:2
ذكر رحمت ربك عبده زكريا ٢
ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُۥ زَكَرِيَّآ ٢
ذِكۡرُ
ﱃ
رَحۡمَتِ
ﱄ
رَبِّكَ
ﱅ
عَبۡدَهُۥ
ﱆ
زَكَرِيَّآ
ﱇ
٢
ﱈ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.