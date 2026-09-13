سوورهتی (ئيبراهيم - صلی الله علیه وسلم -) سوورهتێكى مهككيیهو (٥٢) ئایهته بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [ الر ] سهبارهت بهو پیتانهی كه له سهرهتای ههندێك له سوورهتهكانی قورئانی پیرۆزهوه هاتوون له سوورهتی (بهقهره)دا باسمان كرد [ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - ئهم قورئانه پیرۆزه كتابێكه بۆ تۆمان دابهزاندووه [ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (١) ] تا بهو قورئانه پیرۆزه خهڵكی له تاریكیهكانی كوفرو شیرك و نهزانی و گومڕایی دهربكهی بۆ ڕووناكی ئیمان و ئیسلام و هیدایهت و زانیاری به ئیزنی پهروهردگاریان بۆ ڕێگای خوای گهورهى زۆر بهدهسهڵاتى سوپاسكراوه.