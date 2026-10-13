[ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ] وه خوای گهوره ئهو خوایهیه كه ئاسمانهكان و زهوی لهماوهی شهش ڕۆژدا دروست كرد [ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ] وه پێش دروست كردنی ئاسمانهكان و زهوی عهرشی خوای گهوره لهسهر ئاو بوو (لهبهر بهرزى ناو نراوه به عهرش) [ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ] تا تاقیتان بكاتهوه بزانێ كامتان باشترین كردهوه ئهكهن، كه باشترین كردهوه ئهوهیه كه لهسهر سوننهتی پێغهمبهر - صلی الله علیه وسلم - بێت و بیدعه نهبێت، وه ئیخلاص و دڵسۆزی تیابێ و نیهتت پاك بێت بۆ خواو بۆ ریات نهبێت، (دهفهرمێت كامتان كردهوهكانى چاكتره نافهرمێت زۆرتره، ئهگهر كردهوه یهكێك لهم دوو مهرجهى تیادا نهبێت به كردهوهى چاك دانانرێت و خواى گهوره قهبوڵى ناكات و وهریناگرێت) [ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ ] وه ئهگهر پێیان بڵێیت ئێوه له پاش مردن بهدڵنیایی زیندوو ئهكرێنهوهو لێپرسینهوهتان لهگهڵدا دهكرێت [ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (٧) ] به دڵنیایی كافران و بێباوهڕان ئهڵێن: ئهمه تهنها سیحرو جادوویهكی ئاشكرایه.