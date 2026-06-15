Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Hud
34
11:34
ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ٣٤
وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِىٓ إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ۚ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٣٤
ﲠ
ﲡ
ﲢ
ﲣ
ﲤ
ﲥ
ﲦ
ﲧ
ﲨ
ﲩ
ﲪ
ﲫ
ﲬ
ﲭﲮ
ﲯ
ﲰ
ﲱ
ﲲ
ﲳ
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ
] وه چهندێك من ئامۆژگاریتان بكهم ئامۆژگاری من بۆ ئێوه سوودی نیه لهبهر ئهوهی حهق وهرناگرن وه حهقهكه ئاشكرایه، وه كه خوای گهوره بیهوێ گومڕاتان بكات كه ئێوه شایهنی هیدایهت نهبن و ڕێگای گومڕایی بگرنه بهر [
هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٣٤)
] ههر ئهو پهروهردگاری ئێوهیهو ههر بۆ لای ئهویش ئهگهڕێنهوه.