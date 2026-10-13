Если все желания и помыслы человека связаны исключительно с мирской жизнью и земными прелестями, если он думает только о женщинах, сыновьях, тяжелых слитках золота и серебра, породистых лошадях, домашней скотине и посевах, если он всеми силами стремится к обретению этих благ, постигает только необходимые для этого знания и совершенно не стремится к Последней жизни, то такой человек является сущим неверующим, ведь если человек является правоверным, то поселившаяся в его душе вера не позволила бы ему стремиться только к обретению мирских благ. Более того, правая вера и праведные деяния уже свидетельствовали бы о его стремлении к Последней жизни. Однако несчастные неверующие ведут себя так, словно они сотворены только для мирской жизни, и поэтому Аллах сполна воздаст им за их поступки при жизни на земле. Они получат земные блага, которые были изначально предопределены для них в Хранимой скрижали. Они ничуть не будут обделены, но это будет концом их радостей и удовольствий, потому что в Последней жизни они станут вечными обитателями Преисподней, где наказание их не прекратится даже на короткое мгновение. А наряду с этим они будут лишены щедрого вознаграждения. Деяния, которые они совершали в мирской жизни в надежде одолеть истину и ее приверженцев, а также совершенные ими добрые деяния окажутся бесполезными и исчезнут. А произойдет это, потому что их добрые деяния не имели под собой твердой основы и были лишены обязательного условия - правой веры.