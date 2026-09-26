[ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ] بهڵام كاتێك كه سزای ئێمهیان به چاوی خۆیان بینی ئهو كاته ئیمان هێنانهكهیان سوودی پێ نهگهیاندن لهبهر ئهوهی كاتێك سزای خوای گهوره دابهزێت ئیمان هێنان سوودی نیه، یان كاتێك ڕوح بگاته گهروو غهرغهره ئیمان هێنان سوودی نیه، یان كاتێك كه قیامهت ههڵئهستێ ئیمان هێنان سوودی نیه [ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ] ئهمه سوننهتی خوای گهورهیه لهناو بهندهكان و ئوممهتانی پێشتریشدا ههر وابووه [ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ (٨٥) ] وه كافرانیش لهوێدا ههموویان زهرهرمهندو خهسارهتمهند بوون و خوای گهوره سزای دان، والله أعلم.