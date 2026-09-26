О Посланник! Терпеливо продолжай проповедовать ислам среди своих соплеменников и терпеливо сноси причиняемые ими обиды и оскорбления. А поможет тебе в этом твердая вера, посему помни о том, что обещанное Аллахом непреложно. Аллах непременно дарует своей религии победу, прославит свое слово и возвеличит своих посланников как в земном мире, так и в Последней жизни. А что касается твоих врагов, то они будут наказаны как при жизни на земле, так и после смерти. Мы можем показать тебе кое-что из того, что обещаем неверующим, а можем упокоить тебя до этого. В любом случае, они понесут наказание за каждое из своих деяний. Всевышний также сказал: «Не думай, что Аллах не ведает о том, что творят беззаконники» (14:42). Затем Аллах утешил Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, напоминанием о судьбах его братьев-посланников и сказал: