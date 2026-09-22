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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ghafir Aja 68
Ghafir
68
40:68
هو الذي يحيي ويميت فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ٦٨
هُوَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ فَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًۭا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٦٨
هُوَ
ﱢ
ٱلَّذِي
ﱣ
يُحۡيِۦ
ﱤ
وَيُمِيتُۖ
ﱥﱦ
فَإِذَا
ﱧ
قَضَىٰٓ
ﱨ
أَمۡرٗا
ﱩ
فَإِنَّمَا
ﱪ
يَقُولُ
ﱫ
لَهُۥ
ﱬ
كُن
ﱭ
فَيَكُونُ
ﱮ
٦٨
ﱯ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.