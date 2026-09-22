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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ghafir Aja 67
Ghafir
67
40:67
هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون ٦٧
هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍۢ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍۢ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍۢ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًۭا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا۟ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا۟ شُيُوخًۭا ۚ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ ۖ وَلِتَبْلُغُوٓا۟ أَجَلًۭا مُّسَمًّۭى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٦٧
هُوَ
ﱁ
ٱلَّذِي
ﱂ
خَلَقَكُم
ﱃ
مِّن
ﱄ
تُرَابٖ
ﱅ
ثُمَّ
ﱆ
مِن
ﱇ
نُّطۡفَةٖ
ﱈ
ثُمَّ
ﱉ
مِنۡ
ﱊ
عَلَقَةٖ
ﱋ
ثُمَّ
ﱌ
يُخۡرِجُكُمۡ
ﱍ
طِفۡلٗا
ﱎ
ثُمَّ
ﱏ
لِتَبۡلُغُوٓاْ
ﱐ
أَشُدَّكُمۡ
ﱑ
ثُمَّ
ﱒ
لِتَكُونُواْ
ﱓ
شُيُوخٗاۚ
ﱔﱕ
وَمِنكُم
ﱖ
مَّن
ﱗ
يُتَوَفَّىٰ
ﱘ
مِن
ﱙ
قَبۡلُۖ
ﱚﱛ
وَلِتَبۡلُغُوٓاْ
ﱜ
أَجَلٗا
ﱝ
مُّسَمّٗى
ﱞ
وَلَعَلَّكُمۡ
ﱟ
تَعۡقِلُونَ
ﱠ
٦٧
ﱡ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.