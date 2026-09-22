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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ghafir Aja 63
Ghafir
63
40:63
كذالك يوفك الذين كانوا بايات الله يجحدون ٦٣
كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ٦٣
كَذَٰلِكَ
ﲀ
يُؤۡفَكُ
ﲁ
ٱلَّذِينَ
ﲂ
كَانُواْ
ﲃ
بِـَٔايَٰتِ
ﲄ
ٱللَّهِ
ﲅ
يَجۡحَدُونَ
ﲆ
٦٣
ﲇ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.