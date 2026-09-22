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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ghafir Aja 60
Ghafir
60
40:60
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ٦٠
وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ٦٠
وَقَالَ
ﱍ
رَبُّكُمُ
ﱎ
ٱدۡعُونِيٓ
ﱏ
أَسۡتَجِبۡ
ﱐ
لَكُمۡۚ
ﱑﱒ
إِنَّ
ﱓ
ٱلَّذِينَ
ﱔ
يَسۡتَكۡبِرُونَ
ﱕ
عَنۡ
ﱖ
عِبَادَتِي
ﱗ
سَيَدۡخُلُونَ
ﱘ
جَهَنَّمَ
ﱙ
دَاخِرِينَ
ﱚ
٦٠
ﱛ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.