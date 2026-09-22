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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ghafir Aja 59
Ghafir
59
40:59
ان الساعة لاتية لا ريب فيها ولاكن اكثر الناس لا يومنون ٥٩
إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَـَٔاتِيَةٌۭ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ٥٩
إِنَّ
ﱁ
ٱلسَّاعَةَ
ﱂ
لَأٓتِيَةٞ
ﱃ
لَّا
ﱄ
رَيۡبَ
ﱅ
فِيهَا
ﱆ
وَلَٰكِنَّ
ﱇ
أَكۡثَرَ
ﱈ
ٱلنَّاسِ
ﱉ
لَا
ﱊ
يُؤۡمِنُونَ
ﱋ
٥٩
ﱌ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.