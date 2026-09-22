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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ghafir Aja 51
Ghafir
51
40:51
انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد ٥١
إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَـٰدُ ٥١
إِنَّا
ﱕ
لَنَنصُرُ
ﱖ
رُسُلَنَا
ﱗ
وَٱلَّذِينَ
ﱘ
ءَامَنُواْ
ﱙ
فِي
ﱚ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﱛ
ٱلدُّنۡيَا
ﱜ
وَيَوۡمَ
ﱝ
يَقُومُ
ﱞ
ٱلۡأَشۡهَٰدُ
ﱟ
٥١
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.