[ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ ] درۆ نیهو گومانی تیادا نیهو راستی و حهقیقهت وایه ئهوهی كه ئێوه منی بۆ لا بانگ ئهكهن له بتهكانتان لهوانهی كه جگه له خوای گهوره ئهیانپهرستن ناتوانن وهڵامی بانگهوازی هیچ كهسێك بدهنهوه نه له دونیاو نه له قیامهت چهندێك خهڵكی لێیان بپاڕێتهوهو سودو زیانیان بهدهست نیه [ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ ] وه گهڕانهوهی ئێمهو شوێنی گهڕانهوهمان له رۆژی قیامهتدا ههر بۆ لای خوای گهورهیه [ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (٤٣) ] وه ئهو كهسانهیش كه زیادڕهویان كردووه له كوفرو شیرك و تاواندا ئهوانه به دڵنیایی هاوهڵی ئاگری دۆزهخن.