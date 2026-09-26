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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Fussilat Aja 9
Fussilat
9
41:9
۞ قل اينكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذالك رب العالمين ٩
۞ قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِى يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُۥٓ أَندَادًۭا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٩
۞ قُلۡ
ﲏ ﲐ
أَئِنَّكُمۡ
ﲑ
لَتَكۡفُرُونَ
ﲒ
بِٱلَّذِي
ﲓ
خَلَقَ
ﲔ
ٱلۡأَرۡضَ
ﲕ
فِي
ﲖ
يَوۡمَيۡنِ
ﲗ
وَتَجۡعَلُونَ
ﲘ
لَهُۥٓ
ﲙ
أَندَادٗاۚ
ﲚﲛ
ذَٰلِكَ
ﲜ
رَبُّ
ﲝ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲞ
٩
ﲟ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.