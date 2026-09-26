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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Fussilat Aja 8
Fussilat
8
41:8
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون ٨
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍۢ ٨
إِنَّ
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ٱلَّذِينَ
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ءَامَنُواْ
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وَعَمِلُواْ
ﲈ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﲉ
لَهُمۡ
ﲊ
أَجۡرٌ
ﲋ
غَيۡرُ
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مَمۡنُونٖ
ﲍ
٨
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.