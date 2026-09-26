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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Fussilat Aja 31
Fussilat
31
41:31
نحن اولياوكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون ٣١
نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ٣١
نَحۡنُ
ﱕ
أَوۡلِيَآؤُكُمۡ
ﱖ
فِي
ﱗ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﱘ
ٱلدُّنۡيَا
ﱙ
وَفِي
ﱚ
ٱلۡأٓخِرَةِۖ
ﱛﱜ
وَلَكُمۡ
ﱝ
فِيهَا
ﱞ
مَا
ﱟ
تَشۡتَهِيٓ
ﱠ
أَنفُسُكُمۡ
ﱡ
وَلَكُمۡ
ﱢ
فِيهَا
ﱣ
مَا
ﱤ
تَدَّعُونَ
ﱥ
٣١
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.