Верующие признали истину с неподдельной радостью, стали свидетельствовать о ней, повиноваться повелениям Аллаха и придерживаться прямого пути, познавая его и претворяя в жизнь приобретенные знания. Воистину, такие рабы будут счастливы и в земной жизни, и после смерти. А когда приблизится миг их расставания с этим миром, на них один за другим будут нисходить благородные ангелы, которые обрадуют их вестью о райском блаженстве, говоря: «Не бойтесь того, что вас ожидает, и не печальтесь о том, что уже прошло. Вы не будете испытывать отвращения ни к тому, что с вами произошло, ни к тому, что вас ожидает впереди. Возрадуйтесь Раю, обещанному вам. Вы непременно войдете в него, ибо обещание Аллаха непреложно».