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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Fussilat Aja 20
Fussilat
20
41:20
حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ٢٠
حَتَّىٰٓ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَـٰرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٢٠
حَتَّىٰٓ
ﳊ
إِذَا
ﳋ
مَا
ﳌ
جَآءُوهَا
ﳍ
شَهِدَ
ﳎ
عَلَيۡهِمۡ
ﳏ
سَمۡعُهُمۡ
ﳐ
وَأَبۡصَٰرُهُمۡ
ﳑ
وَجُلُودُهُم
ﳒ
بِمَا
ﳓ
كَانُواْ
ﳔ
يَعۡمَلُونَ
ﳕ
٢٠
ﳖ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.