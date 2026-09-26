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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Fussilat Aja 18
Fussilat
18
41:18
ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ١٨
وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ١٨
وَنَجَّيۡنَا
ﲻ
ٱلَّذِينَ
ﲼ
ءَامَنُواْ
ﲽ
وَكَانُواْ
ﲾ
يَتَّقُونَ
ﲿ
١٨
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.