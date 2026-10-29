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Tafsir Fathul Majid Tefsir: At-Tur Aja 7
At-Tur
7
52:7
ان عذاب ربك لواقع ٧
إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَٰقِعٌۭ ٧
إِنَّ
ﲠ
عَذَابَ
ﲡ
رَبِّكَ
ﲢ
لَوَٰقِعٞ
ﲣ
٧
ﲤ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.