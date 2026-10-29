Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: At-Tur Aja 44
At-Tur
44
52:44
وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم ٤٤
وَإِن يَرَوْا۟ كِسْفًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطًۭا يَقُولُوا۟ سَحَابٌۭ مَّرْكُومٌۭ ٤٤
وَإِن
ﲧ
يَرَوۡاْ
ﲨ
كِسۡفٗا
ﲩ
مِّنَ
ﲪ
ٱلسَّمَآءِ
ﲫ
سَاقِطٗا
ﲬ
يَقُولُواْ
ﲭ
سَحَابٞ
ﲮ
مَّرۡكُومٞ
ﲯ
٤٤
ﲰ
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.