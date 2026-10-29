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Tafsir Fathul Majid Tefsir: At-Tur Aja 41
At-Tur
41
52:41
ام عندهم الغيب فهم يكتبون ٤١
أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ٤١
أَمۡ
ﲍ
عِندَهُمُ
ﲎ
ٱلۡغَيۡبُ
ﲏ
فَهُمۡ
ﲐ
يَكۡتُبُونَ
ﲑ
٤١
ﲒ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.