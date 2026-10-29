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Tafsir Fathul Majid Tefsir: At-Tur Aja 39
At-Tur
39
52:39
ام له البنات ولكم البنون ٣٩
أَمْ لَهُ ٱلْبَنَـٰتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ٣٩
أَمۡ
ﱿ
لَهُ
ﲀ
ٱلۡبَنَٰتُ
ﲁ
وَلَكُمُ
ﲂ
ٱلۡبَنُونَ
ﲃ
٣٩
ﲄ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.