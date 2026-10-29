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Tafsir Fathul Majid Tefsir: At-Tur Aja 33
At-Tur
33
52:33
ام يقولون تقوله بل لا يومنون ٣٣
أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُۥ ۚ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ٣٣
أَمۡ
ﱋ
يَقُولُونَ
ﱌ
تَقَوَّلَهُۥۚ
ﱍﱎ
بَل
ﱏ
لَّا
ﱐ
يُؤۡمِنُونَ
ﱑ
٣٣
ﱒ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.