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Tafsir Fathul Majid Tefsir: At-Tur Aja 25
At-Tur
25
52:25
واقبل بعضهم على بعض يتساءلون ٢٥
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ يَتَسَآءَلُونَ ٢٥
وَأَقۡبَلَ
ﲢ
بَعۡضُهُمۡ
ﲣ
عَلَىٰ
ﲤ
بَعۡضٖ
ﲥ
يَتَسَآءَلُونَ
ﲦ
٢٥
ﲧ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.