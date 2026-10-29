Существует мнение, что речь идет об Аде и наказании, и на это указывает контекст этого отрывка. Когда неверующие увидят огненную Геенну, им скажут: «Может быть, это - всего лишь колдовство? Может быть, наказание, которое вы видите, всего лишь мерещится вам? А может быть, вы не заслужили его? Или же вы были лишены здравого рассудка и ничего не слышали о нем? Может быть, до вас не дошли доказательства?» Конечно же, нет. Это - не колдовство, и неверующие прекрасно поймут, что огненная кара - это сущая правда и подлинная реальность, которая не имеет ничего общего с колдовскими чарами. Они не смогут утешить себя тем, что все это им кажется и мерещится, и они не смогут найти оправдание своим поступкам, потому что им были представлены неопровержимые доказательства, а пророки и их последователи предлагали им уверовать. Им была известна истина, и они отвергли ее и тем самым отвергли самое убедительное, самое ясное, самое славное учение. Существует также мнение, что речь в этом аяте идет об истинной религии и ясных проповедях Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Неужели это - колдовство? Какой разумный человек станет называть колдовством самую славную и самую очевидную истину? Но неверующие были слепы к истине и позволяли себе говорить подобное.