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Tafsir Fathul Majid Tefsir: At-Tur Aja 14
At-Tur
14
52:14
هاذه النار التي كنتم بها تكذبون ١٤
هَـٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِى كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٤
هَٰذِهِ
ﳄ
ٱلنَّارُ
ﳅ
ٱلَّتِي
ﳆ
كُنتُم
ﳇ
بِهَا
ﳈ
تُكَذِّبُونَ
ﳉ
١٤
ﳊ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.