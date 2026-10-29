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Tafsir Fathul Majid Tefsir: At-Tur Aja 13
At-Tur
13
52:13
يوم يدعون الى نار جهنم دعا ١٣
يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ١٣
يَوۡمَ
ﲽ
يُدَعُّونَ
ﲾ
إِلَىٰ
ﲿ
نَارِ
ﳀ
جَهَنَّمَ
ﳁ
دَعًّا
ﳂ
١٣
ﳃ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.